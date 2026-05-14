رئيس وزراء جزر البهاما يعلن فوز حزبه في الانتخابات المبكرة

أعلن رئيس وزراء جزر البهاما الحالي، فيليب ديفيس، فوز حزبه"الحزب الليبرالي التقدمي"، في الانتخابات المبكرة، ما يضمن له ولاية ثانية في المنصب.

وقال ديفيس، في كلمة أمام تجمع احتفالي بالنصر في ناساو، مساء أمس الثلاثاء، إن هذا الفوز ليس فقط لحزبه السياسي، بل هو فوز للبلاد بأسرها.

وأضاف ديفيس، الذي كان يقف على منصة محاطا بزوجته آن ماري وكبار مسؤولي الحزب، "إلى أبناء البهاما الذين أدلوا بأصواتهم اليوم، ولكن لم ينتخبونا، أود أن تعلموا أنني استمعت إليكم، وسمعت رسالتكم، وأود أن تعلموا أنني سأواصل العمل بجد من أجل الجميع".

ووفقا لوسائل إعلام محلية، تشير التوقعات إلى فوز "الحزب الليبرالي التقدمي" بأكثر من 30 من أصل 41 مقعدا في البرلمان في الانتخابات العامة التي جرت في جزر البهاما أمس الثلاثاء، إلا أنه لم يتم الإعلان عن النتائج الرسمية بعد.

ويعد ذلك أول فوز لحزب بولايتين متتاليتين في الانتخابات العامة بالبلاد منذ عام 1997.