أجرى رئيس جهاز المباحث الجنائية الليبي اللواء محمود عاشور، زيارة إلى مكتب المدعي العام بالعاصمة التركية أنقرة غوكهان قره كوسه، في إطار التحقيقات المتعلقة بحادثة الطائرة المنكوبة.

وقال مكتب المدعي العام في أنقرة، عبر بيان الخميس، إن قره كوسه، ونائبه والمدعين العامين المسئولين عن التحقيق في الحادث، قدموا إحاطة للوفد الليبي بشأن التحقيقات.

وأضاف: "تم تأكيد رغبة واستعداد كلا البلدين للتعاون في التحقيق بشأن الحادث، وإمكانية تبادل المعلومات في إطار الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات".

والثلاثاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الوصول إلى حطام الطائرة التي كانت تقل وفدا عسكريا ليبيا يضم رئيس الأركان محمد الحداد و4 من رفاقه.

وأوضح يرلي قايا أن عناصر الدرك تمكنوا من الوصول إلى حطام الطائرة على بعد كيلومترين من قرية "كسيك كاواك"، إثر سقوطها بعد إقلاعها مساء الثلاثاء من مطار "أسن بوغا" في أنقرة نحو العاصمة الليبية طرابلس.