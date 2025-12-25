رئيس شعبة المصورين الصحفيين: صاحب واقعة ريهام عبدالغفور لا يعمل بصحيفة أو موقع

قال مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، إنه طالب أكثر من مرة بضرورة تحرك نقابة المهن التمثيلية قانونيا عند تعرض أي فنان لانتهاك أو تجاوز؛ من خلال رفع دعاوى قضائية وتقديم شكاوى رسمية، مؤكدا أن هذا المطلب ينادي به منذ سنة خلال مداخلاته.

وتحدث إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد، على قناة النهار، اليوم الخميس، عن واقعة تصوير الفنانة ريهام عبدالغفور بشكل مسيء، قائلا إن الشخص الذي صورها لا يعمل في صحيفة أو موقع إخباري، وإنما في صفحة شخصية، مؤكدا أن معظم الوقائع المشابهة خلال الفترة الماضية جاءت من صفحات شخصية وصانعي محتوى "بلوجرز".

وشدد على أن شعبة المصورين الصحفيين تُتهم ظلما في مثل هذه الوقائع، مضيفا أن أي شخص يحمل هاتفا محمولا لا يمكن اعتباره صحفيا، وأنه ليس من دوره أن يؤمن الفعاليات ويراقب كل من دخلها أو خرج منها أو يمنع أي مواطن من التصوير، خاصةً إذا كان الحدث في مكان خاص من المفترض أن يكون مؤمنا من الجهة المنظمة.

وأكد على أن نقابة المهن التمثيلية هي الجهة صاحبة الحق الأصيل في تقديم البلاغات حال نشر محتوى ينتهك خصوصية فنان تحت صفة صحفي، على أن تتولى نقابة الصحفيين التحقيق في الأمر.

وضرب مثالا بوقائع سابقة، منها ما تعرض له الفنان محمد صبحي من تجمع عدد من المواطنين بكاميراتهم حوله، مؤكدا على أن من قاموا بهذه التصرفات ليسوا صحفيين ولا مصورين أعضاء بالشعبة، وهم يسيئون لشرفهم وللمهنة.

وأشار إلى واقعة عزاء شقيقة الفنان عادل إمام، مؤكدا أنه فور تلقيه اتصالا من نجل الراحلة يفيد بعدم رغبة الأسرة في وجود صحافة، أصدر بيانا فوريا بمنع التغطية الصحفية، وهو ما قوبل بشكر وتقدير من الأسرة للالتزام بالقرار.

كانت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، أعلنت تقدمها بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد عدد من الوسائل الإعلامية والصفحات التي تتبعها تلك المؤسسات؛ على خلفية ما تم تداوله من محتوى مسيء بحق الفنانة ريهام عبدالغفور، تضمن تجاوزات.