قيادة الجيش الثانى الميدانى تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدنى بشمال سيناء

استقبلت قياده الجيش الثانى الميدانى، عدداً من شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدنى بمحافظة شمال سيناء.

وألقى اللواء أركان حرب محـمد يوسف عساف قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للشيوخ والعواقل وممثلى المجتمع المدنى بالمحافظة، كما أعرب عن تقديره للتواصل المجتمعى مع القوات المسلحة وتكامل المهام لتوفير الحياة الكريمة لأبناء شمال سيناء، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء بين مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة لتنمية شمال سيناء بكل القطاعات.

من جهتهم، أكد شيوخ وعواقل شمال سيناء وممثلى المجتمع المدنى أن جميع أبناء المحافظة يقفون جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة لدعم خطة التنمية الاستراتيجية التى تتبناها الدولة فى سيناء، مشيدين بما تقوم به القوات المسلحة من أدوار ومهام لحماية الوطن وصون مقدساته على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم التواصل المجتمعى مع أبناء المحافظات التى تقع فى نطاق مسئولية الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.