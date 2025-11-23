باكستان: شرطة إقليم البنجاب تنشر 20 ألف فرد لتأمين الانتخابات الفرعية التي تجرى اليوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكملت شرطة إقليم البنجاب الباكستاني، خطة أمنية شاملة للانتخابات الفرعية التي ستجرى في دوائر انتخابية وطنية وإقليمية بمختلف أنحاء الإقليم اليوم الأحد.

وقال متحدث باسم شرطة إقليم البنجاب، إنه سيتم نشر أكثر من 20 ألف رجل شرطة لأداء واجبات أمنية للانتخابات، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، اليوم الأحد.

وقال عثمان أنور، المفتش العام لشرطة إقليم البنجاب، إن شرطة الإقليم ستضمن بيئة سلمية وآمنة للناخبين حتى يمكنهم ممارسة حقهم الدستوري للتصويت بدون خوف أو تردد.

وأكد أنه سيتم اتباع سياسة صارمة بعدم التسامح مطلقا ضد أي انتهاكات لقواعد السلوك للجنة الانتخابات والمادة 144 وحظر حمل الأسلحة.

وقال المفتش العام للشرطة إنه تم نشر أفراد شرطة في 939 مركز اقتراع للذكور و889 مركز اقتراع للإناث و964 مركز اقتراع مشترك، ليصل الإجمالي إلى 2792 مركز اقتراع بمختلف أنحاء إقليم البنجاب.