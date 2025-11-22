وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عمدة مدينة نيويورك المنتخب زهران ممداني، في وقت سابق بأنه "شيوعي مجنون 100%" و"شخص أحمق". وفي المقابل، قال ممداني إن إدارة ترامب "استبدادية"، واصفًا نفسه بأنه "أسوأ كابوس لدونالد ترامب".

غير أن أول لقاء يجمعهما، اليوم الجمعة في البيت الأبيض، ركّز على الأهداف المشتركة أكثر من الخلافات الحادة بينهما.

وناقش الجانبان ملف الإسكان ميسور التكلفة، إلى جانب أسعار البقالة والمرافق، إذ نجح ممداني في استثمار الاستياء الشعبي من التضخم للفوز بالانتخابات، تمامًا كما فعل ترامب في انتخابات 2024.

وقال الرئيس ترامب للصحفيين، بينما كان ممداني يقف إلى جانبه في المكتب البيضاوي: "سنساعده على تحقيق حلم الجميع، بأن تكون نيويورك قوية وآمنة جدًا."

من جانبه، قال ممداني: "ما أقدّره حقًا بشأن الرئيس هو أن اجتماعنا لم يركّز على نقاط الخلاف، وهي كثيرة، بل على الهدف المشترك المتمثل في خدمة سكان نيويورك."

وأضاف ترامب بشأن مواقف ممداني المتعلقة بقضايا التضخم: "بعض أفكاره هي نفس الأفكار التي أتبناها بالفعل."