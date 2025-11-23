تحدث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تفاصيل التطور الهام الذي شهده مشروع محطة الضبعة النووية، الخميس، والمتمثل في تركيب وعاء المفاعل النووي، بالوحدة الأولى.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية»، إن الجزء الذي جرى تركيبه يعتبر «قلب المفاعل» للوحدة الأولى، الذي تحدث بداخله جميع التفاعلات النووية من حرارة وضغط.

وأوضح أن المفاعلات المستخدمة من «الجيل الثالث»، التي يتجاوز عمرها 60 عاما وقد يصل إلى 80 عامًا، مشددا أن المشروع لا يقتصر كونه تكنولوجيا جديدة، وأكن أيضا هو مشروع اقتصادي وبحثي يساهم في تخريج كوادر هندسية نووية جديدة.

وأكد أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في المشروع بأنه جاء «في وقته» لتحويل حلم استمر لأكثر من 30 عاما إلى حقيقة لخدمة الشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح أن الوحدة الأولى ستدخل الخدمة في نهاية عام 2028، على أن تتبعها الوحدات الثلاث المتبقية تباعا خلال عام 2029 بفارق زمني يتراوح بين 4 إلى 5 أشهر بين كل مفاعل والآخر.

ولفت إلى أن الوحدة تولد 1200 ميجاوات، بإجمالي 4800 ميجاوات للمفاعلات الأربعة، مشيرا إلى أنها تمثل 12% من القدرة الكهربائية المتواجدة حاليا في مصر.

ونوه أن «كفاءة التشغيل» تتراوح بين 92% إلى 95%، مشيرا إلى أنها تفوق بكثير التوربينات الغازية أو طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، مؤكدا أنها ستنعكس على ضمان استقرار الشبكة وقدرتها على استيعاب الطاقات الأخرى وتلبية الاحتياجات كثيفة الاستهلاك.