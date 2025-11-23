وزير فنزويلي: قمنا بالرد على جميع تهديدات واشنطن ونحن مرفوعو الرأس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وزير الدفاع الفنزويلي: الولايات المتحدة إحدى أكبر وأكثر الإمبراطوريات تدميرا في تاريخ الإنسانية

قال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، إن بلاده ردت على جميع التهديدات الأمريكية الأخيرة، وهي "مرفوعة الرأس".

ووصف في تصريحات متلفزة على قناة "VTV" الحكومية، أمس السبت، الولايات المتحدة بأنها "إحدى أكبر وأكثر الإمبراطوريات تدميرا في تاريخ الإنسانية".

وأضاف أن واشنطن تلجأ إلى القوة العسكرية لفرض "مصالحها" على فنزويلا.

ومضى قائلا: "لسنا عبيدا لأية إمبراطورية، وفنزويلا ردت ولا زالت على جميع التهديدات الأمريكية وهي مرفوعة الرأس".

ولم يذكر الوزير الفنزويلي طبيعة الرد الذي قامت به بلاده تجاه التهديدات الأمريكية.

وانتقد لوبيز المناورات العسكرية الأمريكية في ترينيداد وتوباجو، القريبة من سواحل فنزويلا.

وتابع: "لا تستطيع مثل هذه التحركات القضاء على السيادة الفنزويلية، ولن نتخلى عن وحدتنا وسيادتنا".

وأواخر أكتوبر الماضي، رست سفينة حربية أمريكية مزودة بصواريخ في ترينيداد وتوباجو، على بعد حوالى 10 كيلومترات فقط من سواحل فنزويلا.

وأمكن مشاهدة السفينة الحربية الأمريكية قبالة سواحل بورت أوف سبين "عاصمة ترينيداد وتوباجو" الدولة المؤلفة من جزيرتين قبالة سواحل فنزويلا.

في سياق متصل، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن الولايات المتحدة تحاول تصويره عبر الإعلام الدولي على أنه "ديكتاتور".

وأضاف في تصريحات صحفية، السبت، خلال مشاركته في فعالية فنية ببلاده، أن واشنطن تعيد وتكرر "خطابا بائدا تحاول من خلاله تصويري كدكتاتور".

وفي أغسطس الماضي أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بزيادة استخدام الجيش بدعوى "مكافحة عصابات المخدرات" في أمريكا اللاتينية.

وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، فيما قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إن الجيش جاهز للعمليات بما فيها تغيير النظام في فنزويلا.

وردًا على ذلك، أعلن مادورو حشد قوات يبلغ قوامها 4.5 ملايين شخص في البلاد، وأنه مستعد لصد لأي هجوم.

وأثارت الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي على قوارب في الكاريبي والمحيط الهادئ، بزعم تهريبها للمخدرات، والاستهداف المباشر للأشخاص على متنها، جدلا بشأن "عمليات القتل خارج نطاق القانون" في المجتمع الدولي.