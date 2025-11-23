ماكرون: خطة ترامب للسلام تتوقف على الأوروبيين والناتو

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن العديد من أجزاء خطة السلام في أوكرانيا المثيرة للجدل لا يمكن أن يتم تنفيذها دون موافقة الحلفاء الأوروبيين لكييف.

وصرح ماكرون، لدى حديثه على هامش محادثات مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا بأن مقترحات مثل استخدام الأصول الروسية المجمدة وانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي لا يمكن لأي طرف أن يحددها سوى الاتحاد الأوروبي.

ولفت ماكرون، إلى أن: "الأوروبيين لديهم الأصول المجمدة.. واندماج أوكرانيا في أوروبا يقع على عاتق الأوروبيين. وما يفعله حلف شمال الأطلسي (ناتو) يقع على عاتق الناتو".

وأضاف أن الخطة الأمريكية ضمت العديد من الجوانب التي تتطلب موافقة أوسع نطاقا.

وشدد على أن الحلفاء الأوروبيين يرغبون في السلام، لكن سلاما يأخذ في اعتباره المصالح الأمنية لأوكرانيا وسائر أوروبا.

ومن المقرر أن تضغط فرنسا وألمانيا وبريطانيا على الولايات المتحدة لتراجع الخطة المؤلفة من 28 نقطة في اجتماع في جنيف غدا الأحد.