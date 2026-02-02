مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 في حادث انقلاب ميكروباص بأسوان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهد الطريق الصحراوي الغربي عند مركز كوم أمبو بأسوان، صباح اليوم الاثنين، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت الجهات المعنية بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، تحديدا عند كوبرى فارس التابع لدائرة المركز.

أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.