سلوفينيا: مجلس الأمن فشل في إنقاذ غزة بسبب فيتو الدول الدائمة العضوية

قال السفير صامويل زبوجار مندوب دولة سلوفينيا في مجلس الأمن الدولي، إن المجلس يتحمل مسئولية كبيرة تجاه ما يحدث في قطاع غزة، خاصة في ظل مجاعة تُوصف بأنها من صنع الإنسان.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المجلس فشل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ المدنيين.

وأشار إلى أن المجلس أصدر منذ أكتوبر 2023 أربعة قرارات مختلفة تتراوح بين ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية، الدعوة لهدنة، أو حتى دعم خطة أمريكية لوقف إطلاق النار، لكن إسرائيل لم تلتزم بأي منها بشكل كامل أو حتى جزئي.

وأوضح أن محاولات أعضاء منتخبين في المجلس، ومنها محاولة في يونيو 2024 لتمرير قرار بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال الغذاء إلى غزة، قُوبلت باستخدام حق الفيتو من قبل الولايات المتحدة، مما حال دون إقراره.

وتطرق السفير إلى نقطة جوهرية قائلاً: «ميثاق مجلس الأمن يمنح الدول الخمس دائمة العضوية حق الفيتو، وهذا الحق يُستخدم أحيانًا لمنع إنقاذ المدنيين من الجرائم الإنسانية، كما هو الحال في غزة الآن، وهذا يشكل فشلًا في آلية اتخاذ القرار بالمجلس».

ولفت إلى أن هناك مبادرة داخل الأمم المتحدة لمنع استخدام الفيتو في حالات الجرائم ضد الإنسانية، لكنها لم تعتمد حتى الآن.