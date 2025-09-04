التحالف يشيد بالتحرك المصري.. ويؤكد أنها ضربة تاريخية للقرصنة بعدما حققت المنصة 1.6 مليار زيارة العام الماضي

أعلن تحالف مكافحة القرصنة الدولي عن إغلاق منصة Streameast شبكة قرصنة مباريات كرة القدم الشهيرة على الإنترنت بالتعاون مع السلطات المصرية

حققت هذه المنصة أكثر من 1.6 مليار زيارة خلال العام الماضي، حسبما أعلن تحالف الإبداع والترفيه (ACE) ومقره الولايات المتحدة، الذي قال إن الإغلاق تم بالتعاون مع السلطات المصرية.

وأضاف التحالف أن Streameast بنطاقاتها الـ 80 المرتبطة بها، تُعدّ أكبر شبكة بث مباشر غير مشروعة للرياضة في العالم.

وقال تشارلز ريفكين، رئيس مجلس إدارة ACE، في الإعلان: "حققت ACE اليوم انتصارًا باهرًا في معركتها للكشف عن مرتكبي القرصنة الرقمية وردعهم وتفكيكهم: من خلال إغلاق أكبر منصة بث مباشر غير مشروعة للرياضة في العالم".

وأضاف ريفكين، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لرابطة الأفلام السينمائية: "بهذا الإجراء التاريخي، حققنا المزيد من المكاسب للبطولات الرياضية وشركات الترفيه والجماهير حول العالم".

وفرت Streameast للمستخدمين وصولاً غير مصرح به لمباريات في أبرز دوريات كرة القدم الأوروبية.

شهدت قرصنة مباريات كرة القدم ارتفاعًا حادًا خلال العقدين الماضيين، حيث باعت الدوريات مبارياتها لخدمات الدفع مقابل المشاهدة والبث المباشر باهظة الثمن. تبيع العديد من الدوريات مبارياتها لأكثر من جهة بث، مما يُلزم المشجعين بدفع اشتراكات متعددة. وصرح إد مكارثي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة البث المباشر DAZN، قائلاً: "يُعد تفكيك Streameast انتصارًا كبيرًا لكل من يستثمر في منظومة البث الرياضي المباشر ويعتمد عليها". وأضاف: "كانت هذه العملية الإجرامية تُستنزف قيمة الرياضة على جميع المستويات، وتُعرّض المشجعين في جميع أنحاء العالم للخطر. نُشيد بالسلطات المصرية وACE على تحركهما".

بالإضافة إلى كرة القدم، أتاحت Streameast إمكانية الوصول إلى مواقع قرصنة رياضية مُخصصة للرياضات الأمريكية مثل NFL وNBA وMLB.