نتنياهو: قضية سدي تيمان تسببت في تشبيه جنود إسرائيل بالنازيين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تسريب فيديو لتعذيب أسير فلسطيني في معسكر "سدي تيمان" سيئ الصيت، تسبب بأضرار لا توصف لجيشه، وبسببه تم تشبيه الجنود بالنازيين.

جاء ذلك في كلمة له بالكنيست (البرلمان) مساء الاثنين، بعد توقيع 40 نائبا (من أصل 120) على طلب استدعاء نتنياهو لمناقشة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر 2023.

وتعود قضية الفيديو إلى قيام جنود إسرائيليين بتعذيب أسير فلسطيني والاعتداء عليه جنسيا في يوليو 2024 بمعتقل "سدي تيمان"، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة وتمزق بالمستقيم.

فيما جرى تسريب الفيديو في أغسطس الماضي بالقناة 12 العبرية، ما أثار موجة استياء ضد تل أبيب حول العالم.

وزعم نتنياهو متطرقا لتسريب الفيديو أن "فرية سدي تيمان ضد قوة 100 (حراس السجن) قبل عام ونصف سببت ضررًا لا يوصف لدولة إسرائيل وللجيش".

وادعى أن "الفيديو المُعدل، الذي يُظهر على نحو مزعوم تعذيب مسلح، تم تجهيزه وتسريبه إلى القناة 12، وقد حصل على أكثر من 100 مليون مشاهدة".

وتابع: "تم تشبيه جنود الجيش الإسرائيلي بالنازيين، ووجهت اتهامات لدولتنا بارتكاب جرائم حرب".

وهاجم نتنياهو المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي، دون تسميتها، وقال: "من كُلِّفوا بالتحقق من الحقيقة استعملوا السلطة لتحريف الحقيقة، لقد قدموا ذخيرة دعائية لأشد أعدائنا خبثا".

وقال: "ما حدث في قضية سدي تيمان يجب التحقيق فيه وكشف الحقيقة وتحقيق العدالة".

والجمعة، أفرجت محكمة الصلح الإسرائيلية في تل أبيب، عن يروشالمي وأمرت بوضعها تحت الإقامة الجبرية في منزلها لمدة 10 أيام.

وكانت يروشالمي اعتقلت الاثنين الماضي على خلفية سماحها بتسريب فيديو يكشف التعذيب الذي مارسه الجنود الإسرائيليين بحق الأسير الفلسطيني، وجرى تمديد اعتقالها الأربعاء، لمرة واحدة، قبل الإفراج عنها.