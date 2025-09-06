المغرب يتأهل لكأس العالم رسميا

تأهل منتخب المغرب الأول إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على النيجر بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، لحساب منافسات الجولة السابعة من التصفيات.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط جيدة المستوى، وسط سيطرة شبه كاملة من جانب منتخب المغرب على مجرياتها.

وتقدم منتخب المغرب في النتيجة بالدقيقة 29، عن طريق إسماعيل صيباري، قبل أن يعود ويسجل اللاعب نفسه الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 39 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 51، نجح أيوب الكعبي في تسجيل الهدف الثالث لمنتخب المغرب، قبل أن يسجل حمزة إكمان الهدف الرابع في الدقيقة 69، فيما سجل عز الدين أوناحي الهدف الخامس في الدقيقة 85.

وبتلك النتيجة، يتأهل منتخب المغرب إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026 للمرة السابعة في تاريخه، والثانية على التوالي، حيث يتصدر جدول ترتيب مجموعته برصيد 18 نقطة، بفارق 8 نقاط عن تنزانيا، أقرب الملاحقين.