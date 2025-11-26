إيطاليا تعترف الآن بجريمة قتل النساء وتعاقب عليها بالسجن مدى الحياة

وافق البرلمان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، على قانون يدرج جريمة قتل النساء في القانون الجنائي في البلاد ويعاقب عليها بالسجن مدة الحياة.

وتزامن التصويت مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وهو اليوم الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحصل القانون على دعم حزبين من أغلبية يمين الوسط والمعارضة من يسار الوسط في التصويت النهائي في مجلس النواب، حيث تم إقراره بأغلبية 237 صوتا.

ويأتي القانون، الذي تدعمه حكومة رئيسة الوزراء المحافظة جورجا ميلوني، ردا على سلسلة من جرائم القتل وغيرها من أعمال العنف التي تستهدف النساء في إيطاليا.

ويتضمن القانون تدابير أقوى ضد الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي بما في ذلك المطاردة ونشر مواد إباحية بهدف الانتقام.