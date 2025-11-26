السوبرانو أميرة سليم تقدم أنشودة إيزيس بمهرجان صدى الأهرامات

حلت السوبرانو أميرة سليم ضيفة شرف في أمسية "الألحان الخالدة" ضمن فعاليات مهرجان "صدى الأهرامات"، حيث قدمت أنشودتها الشهيرة "إيزيس" من موكب المومياوات الملكية، وهي من مؤلفات الموسيقار هشام نزيه، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي صفق لها لدقائق طويلة.

وتشهد الليلة الثانية من مهرجان "صدى الأهرامات" حفلًا للموسيقار هشام نزيه، بمشاركة الأوركسترا الملكية الفيلهارمونية تحت قيادة المايسترو بن بالمر.

ويعد مهرجان "صدى الأهرامات" أحد أهم الفعاليات الفنية هذا العام، لما يقدمه من رؤية جديدة تمزج بين التاريخ والموسيقى على أرض إحدى أعظم عجائب الدنيا.