آلاف العلويين يتظاهرون في سوريا ضد ما يصفوه بتمييز الحكومة

تظاهر عدة آلاف من الأقلية العلوية السورية في المناطق الوسطى والساحلية بالبلاد، اليوم الثلاثاء؛ احتجاجا على ما وصفوه بإجراءات تمييزية من قبل الحكومة السورية الجديدة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات الأمن أطلقت النار، مما أدى إلى إصابة شخص، بينما قالت السلطات إنها كانت تحمي المتظاهرين، وفقًا لوسائل إعلام رسمية.

ونشبت احتجاجات اليوم، في مناطق تشمل اللاذقية وطرطوس وحمص في وسط البلاد، بعد يومين من مقتل زوجين من قبيلة بدوية؛ مما أدى إلى تجدد الاشتباكات بعدما شن بعض البدو هجوما على حي تقطنه أغلبية علوية في مدينة حمص، ثالث أكبر مدينة في سوريا.

ودعا غزال غزال، الزعيم الروحي للعلويين في سوريا أنصاره في مقطع مصور إلى تنظيم "احتجاجات سلمية" أمس الاثنين.

وقال المرصد السوري، إن المتظاهرين كانوا يحملون عدة مطالب، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، والإفراج عن العلويين المعتقلين منذ سقوط الرئيس بشار الأسد، ووضع حد لجميع أعمال العنف ضد أفراد طائفتهم.





