الإثنين 2 فبراير 2026 7:35 م
الشرطة الإسرائيلية تحتجز مسئولين محليين للاشتباه في استيلائهم على مساعدات أُرسلت بعد هجوم 7 أكتوبر

القدس (أ ب)
نشر في: الإثنين 2 فبراير 2026 - 7:03 م | آخر تحديث: الإثنين 2 فبراير 2026 - 7:03 م

احتجزت السلطات الإسرائيلية اليوم الاثنين مجموعة من المسئولين المحليين ورجال الأعمال الذين يشتبه المحققون في اختلاسهم ملايين الدولارات من أموال المساعدات المخصصة لوقت الحرب، معلنة عن تحقيق في قضية احتيال تشمل تبرعات تدفقت عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس في أكتوبر 2023.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها، إن المحققين تتبعوا خلال الأشهر التي سبقت اعتقالات اليوم الاثنين قادة محليين لم تكشف النقاب عن هويتهم، للاشتباه في قيامهم بتحويل والاستيلاء على ما يعادل ملايين الدولارات التي أُرسلت في سياق الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتأتي هذه الاعتقالات بعد طفرة في التبرعات أعقبت الهجوم في 7 أكتوبر 2023.

وقد أرسلت المعابد والشركات والمنظمات اليهودية حول العالم مساعدات إلى الجمعيات الخيرية والبلديات الإسرائيلية.

وذكرت وزارة شئون المغتربين الإسرائيلية في تقرير صدر في مارس 2024، أن ما لا يقل عن 1.4 مليار دولار قد جُمعت كتبرعات حتى ذلك الوقت، تزامنا مع عمل المجالس المحلية إلى جانب المنظمات غير الربحية في جميع أنحاء العالم لتعزيز الخدمات الاجتماعية ودعم النازحين.

وأشار تقرير الوزارة إلى أن السلطات المحلية وشركات البلدية المرتبطة بها "تلقت مبالغ ضخمة" من هذه الأموال، لا سيما المجالس القريبة من حدود قطاع غزة.


