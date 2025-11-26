أصدر نادي الاتحاد السكندري بيانًا رسميًا للتعليق على أزمة مباراة نهائي دوري مرتبط السلة، بعد الانسحاب أمام الأهلي وقرار الاتحاد المصري للسلة بمنح اللقب للأهلي.

وانسحب الاتحاد السكندري من المباراة بعد تأجيلها قرابة 3 ساعات بسبب مناوشات بين لاعبي الشباب بالفريقين، وتبادل للهتافات المسيئة بين الجماهير.

وكتب الاتحاد السكندري في بيانه الرسمي: «يؤكد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد سلامة، أن الفريق الأول لكرة السلة قد التزم تماما بكل البنود الخاصة بإقامة مباراة نهائي دوري المرتبط، المباراة الثانية، قبل بدايتها، ونادي الاتحاد السكندري يوضح بأنه لا يتحمل أي مسؤولية عن عدم إقامة المباراة، وأنه لا دخل له بعدم إقامتها، حيث كان موعد إقامة المباراة الساعة السابعة والنصف و لم تقام المباراة حتى الساعة العاشرة والنصف».

وأضاف البيان: «لم يكن من الممكن خوض المباراة بعد تأخر إنطلاق المباراة أكثر من ثلاث ساعات كاملة حيث كان ذلك سيؤثر سلبًا على الفريق ويطيح بمبدأ تكافؤ الفرص، كما أن هناك مقترح مبدئى بين السادة الحضور من مجلس إدارة الاتحاد السكندري ومجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة على تأجيل إقامة المباراة لليوم التالي، و لكن لسبب ما لم يتم تنفيذ ذلك».

وتابع: «كما يؤكد مجلس إدارة النادي إدانته الشديدة للسلوك غير الرياضي من جانب أحد لاعبي فريق المرتبط لخروجه عن قواعد السلوك الرياضي وهو أمر مرفوض تماماً وسلوك لا يناسب مطلقا مع مبادىء نادينا العريق ».

واختتم البيان: «وقد قرر المجلس تحويل هذا الموضوع للإدارة القانونية بالنادي لتولي إعداد الرد القانوني المناسب وإرساله للاتحاد المصري لكرة السلة والجهات المعنية بناء ما شهدته المباراة من أحداث غير طبيعية».