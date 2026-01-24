شركة طيران إيطالية تلغي رحلات إلى إسرائيل بسبب التوترات الإقليمية

ألغت شركة الطيران الإيطالية ITA Airways، اليوم السبت، رحلاتها الليلية إلى إسرائيل حتى يوم الثلاثاء المقبل على الأقل، على خلفية تصاعد التوترات الإقليمية في المنطقة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، عبر موقعها الإلكتروني، أن شركة الطيران الإيطالية اتخذت هذا القرار في ظل التوترات المتزايدة بالمنطقة، واحتمالات توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية محتملة ضد إيران.

وبهذا القرار، تنضم الشركة الإيطالية إلى كل من KLM الهولندية وAir France الفرنسية، اللتين قررتا، يوم الجمعة، إلغاء رحلاتهما إلى تل أبيب حتى يوم الأحد، إضافة إلى شركات Lufthansa Group الألمانية، التي أعلنت تسيير رحلات نهارية فقط إلى تل أبيب «حتى إشعار آخر».

وتتزامن هذه القرارات مع تصاعد الضغوط الأمريكية، بدعم من حليفتها إسرائيل، على طهران، منذ اندلاع مظاهرات شعبية في إيران أواخر ديسمبر 2025، احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، في وقت كشفت فيه تصريحات لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين عن تطلعات لإسقاط النظام الإيراني القائم منذ عام 1979.

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الأسبوع الماضي، بوجود تقديرات داخل إسرائيل تشير إلى احتمال شن الولايات المتحدة هجومًا على إيران «خلال الأيام المقبلة».