أوباميانج يقود مارسيليا لفوز مثير على نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا

قلب مارسيليا الفرنسي تأخره بهدف أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إلى فوز مثير 2-1 اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وبدا أن نيوكاسل في طريقه للخروج فائزا بعد تقدمه بهدف مبكر حمل توقيع هارفي بارنيس في الدقيقة السادسة لكن مرسيليا انتفض بقوة في الشوط الثاني ليظفر بالفوز.
ويدين مارسيليا بالفضل في هذا الفوز لنجمه الجابوني الدولي بيير إيمريك أوباميانج الذي سجل هدفي الحسم في الدقيقتين 46 و50.
الفوز رفع رصيد مارسيليا إلى ست نقاط في المركز التاسع عشر بعدما سجل انتصاره الثاني مقابل ثلاث هزائم فيما توقف رصيد نيوكاسل عند تسع نقاط في المركز الثامن بعدما تلقى خسارته الثانية مقابل ثلاثة انتصارات.
وأفسد مارسيليا احتفالات نيوكاسل بفوزه المفاجئ على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين لهدف في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز.