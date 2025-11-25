الداخلية: مرشح بالانتخابات وأنصاره اقتحموا قسم شرطة فارسكور بدمياط بزعم التزوير

قالت وزارة الداخلية إن أحد المرشحين بانتخابات مجلس النواب قام وبصحبته عدد 12 من أنصاره بدخول مركز شرطة فارسكور بدمياط عنوة فى حوالى الساعة 11:30 مساء أمس الإثنين.

وذكرت الداخلية في بيان منذ قليل أن المرشح وأنصاره قاموا بترديد هتافات تتضمن عبارات مسيئة والزعم باستخدام الأجهزة الأمنية لبلطجية لتزوير الانتخابات لصالح أحد منافسيه.

وأضافت أن المرشح وأنصاره حاولوا التعدى على القوات بالقسم، حيث تم احتواء الموقف والسيطرة على المذكورين واتخاذ الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة

وتُجرى المرحلة الثانية من الانتخابات على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر الجاري، في 13 محافظة تضم 73 دائرة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحًا للفوز ب141 مقعدا، بالإضافة إلى القوائم المخصصة لقطاعي القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا.

وتشمل محافظات المرحلة الثانية: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وشمال سيناء، بواقع 5287 لجنة فرعية موزعة على الدوائر المختلفة.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الداخل نحو 34 مليون مواطن. وقد خُصص 142 مقعدًا لنظام القائمة في القطاعين المشار إليهما، حيث تخوض المنافسة قائمة واحدة هي «القائمة الوطنية من أجل مصر».