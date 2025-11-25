كشف المخرج عمر زهران عن استعداده لبرنامج جديد من إعداده وإخراجه وتقديمه يحمل اسم "أحكي لعمر"، مشيرًا إلى أنه سيُعرض على العديد من المنصات الرقمية، كما أعلن عن استضافته لعدد كبير من النجوم، مؤكدًا أن البرنامج يحمل الكثير من المفاجآت.

وفي سياق آخر، كشف عمر زهران، أثناء حضوره حفل افتتاح مهرجان "صدى الأهرامات"، عن رأيه في علاقة السينما بالآثار، قائلاً: "أرى أننا كسينمائيين وكتاب ومنتجين مقصرون في حق آثارنا المصرية، ولا نقدم أعمالًا مستوحاة من واقع حضارتنا وآثارنا. فنحن نمتلك ثلث آثار العالم، وما زلنا حتى الآن نعيش على أغنية 'الأقصر بلدنا'."

وأضاف زهران: "يجب أن يكون هناك دعم من الدولة وتخفيض تكلفة التصوير في المواقع الأثرية، حتى نتمكن من زيادة الإنتاج التاريخي. مبادرة تسهيل تصوير الأعمال الأجنبية في مصر تأخرت كثيرًا، لكنها خطوة على الطريق الصحيح، وطالب بها الكثيرون بعد رؤيتهم للعديد من الفرص التي تضيع على مصر."