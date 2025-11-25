رئيس الحزب المصري الديمقراطي: الجولة الحالية من انتخابات النواب أفضل

قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب، أفضل مقارنة بالسابقة، مشيرًا إلى تسجيل بعض الخروقات المحدودة في بعض الدوائر مثل الغربية وبورسعيد، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعاملت معها بشكل جيد، مضيفًا أن هناك 4 دوائر لديهم تشهد إعادة انتخابات، وأن الخروقات بالجولة الأولى سببت ضررًا بالغًا عليهم في العملية الانتخابية.

وتابع "زهران" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة" على قناة النهار، أمس الاثنين، أن الخروقات الانتخابية التي شهدتها الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، كان يجب أن تؤدي إلى إعادة الانتخابات في جميع الدوائر، مضيفًا أنه من غير الواضح سبب اقتصار إعادة الانتخابات على 19 دائرة فقط، وما آلية محاسبة المتسببين في تلك الخروقات.

وأشار "زهران" إلى أن إجمالي المرشحين في الانتخابات بلغ 31 مرشحًا في النظام الفردي و9 في القوائم، لافتًا إلى معاناة الانتخابات من انخفاض مشاركة النخب السياسية المدنية، التي تعزف عن المشاركة لاعتقادها بعدم جدوى الانتخابات بسبب تكرار التأثير على إرادة الناخبين، مضيفًا أن هذا أحد الأسباب لانخفاض نسب المشاركة في المدن الكبرى مثل القاهرة.

وأردف "زهران" أن المجاملات السياسية بشكل عام في الانتخابات لا تتم لشخص بعينه، وإنما للمرشح المرتبط بالسلطة، حيث يسعى البعض لمجاملتها انتظارًا لمكاسب مستقبلية.

وانطلق تصويت المصريين بالداخل في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، أمس الاثنين، والذي يستمر لمدة يومين ينتهي غدا الثلاثاء، للاختيار من بين المترشحين المتنافسين في 13 محافظة.