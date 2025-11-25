ناشطون ألمان يروّجون ملابس من مكبات إفريقية ضمن حملة الجمعة السوداء

جمع ناشطون بيئيون في ألمانيا ملابس مهملة من مكبات النفايات في أفريقيا للترويج لها على الإنترنت وتوزيعها مجانا ضمن حملة بمناسبة "الجمعة السوداء".

وعرضت منظمة العمل البيئي في ألمانيا يوم الاثنين 40 قطعة من القمصان والتنانير والحقائب والسترات على موقعها الإلكتروني.

وأصبح بإمكان المهتمين الحصول عليها مقابل تكلفة الشحن ووديعة التغليف القابل لإعادة الاستخدام. وبعد فترة قصيرة، تم توزيع العديد من الملابس وتم وسمها بأنها "تم إنقاذها".

وتسعى منظمة العمل البيئي من خلال هذه الحملة لليوم المعروف بتخفيضات التسوق إلى لفت الانتباه إلى الإنتاج المفرط للمنسوجات وثقافة الموضة السريعة، حيث يشتري الأشخاص الملابس الرخيصة ويلقون بها بعد ارتدائها مرات قليلة فقط.

ونتيجة هذا الاستهلاك المفرط أصبح هناك تلال هائلة من الملابس في مكبات النفايات في دول مثل غانا.

وأضافت باربرا ميتز، المديرة الفيدرالية للمنظمة: "حولت الموضة السريعة الملابس إلى منتجات بلاستيكية قابلة للتصرف: 70% من الملابس اليوم مصنوعة من ألياف صناعية، ولا يتم إعادة تدوير أقل من 1% منها لإنتاج ملابس جديدة."

ودعت ميتز وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر إلى وضع قيود فعالة على الإنتاج الضخم، الذي ظل إلى حد كبير غير منظم حتى الآن، والذي ألحق الضرر بالعمال والبيئة على حد سواء.