إدارة ترامب تعتزم مراجعة ملفات اللاجئين الذين دخلوا خلال عهد بايدن

تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمراجعة ملفات جميع اللاجئين الذين تم قبولهم في الولايات المتحدة خلال فترة إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وفقا لمذكرة حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس (أ ب) يوم الاثنين.

ومن المرجح أن تثير هذه المراجعة حالة من الارتباك والخوف بين ما يقرب من 200 ألف شخص فروا من الحروب والاضطهاد وجاءوا إلى الولايات المتحدة خلال تلك الفترة.

وجاء في المذكرة المؤرخة في 21 نوفمبر أنه خلال سنوات إدارة بايدن كان يتم التركيز على "السرعة" و"الكمية" على حساب "الفحص والتدقيق التفصيلي"، وهو ما يستدعي إجراء مراجعة شاملة وإعادة مقابلة جميع اللاجئين المقبولين في الفترة من 20 يناير/كانون الثاني 2021 إلى 20 فبراير 2025.

ويشير دعاة برنامج اللاجئين إلى أن اللاجئين عادة هم من أكثر الفئات التي يتم فحصها وتدقيقها عند قدومها إلى الولايات المتحدة، وغالبا ما ينتظرون سنوات طويلة قبل أن يتمكنوا من القدوم إلى الولايات المتحدة.