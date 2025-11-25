ليلى علوي: حرصت على حضور حفل افتتاح صدى الأهرامات رغم انشغالي بالتصوير

عبرت الفنانة ليلى علوي عن حرصها على حضور انطلاق مهرجان "صدى الأهرامات" في دورته الأولى، رغم انشغالها بتصوير أحد الأعمال، مشيرة إلى أنها ستتوجه مباشرة للتصوير بعد انتهاء الحفل، قائلة: "كفايه إنه في الأهرامات."

وشاركت عازفة الكمان أميرة أبو زهرة عازف البيانو العالمي لانج لانج والأوركسترا الملكي البريطاني على خشبة المسرح، حيث قدمت في بداية النصف الثاني من الحفل مقطوعة "رقصة السيف" من باليه جايانيه لآرام خاتشاتوريان، بصياغة آبور شوتس للفيولينة والأوركسترا.

كما حرص لانج لانج على عزف "طلعت يا محلى نورها" لسيد درويش، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، بالإضافة إلى مقطوعات أخرى من أعماله.

ويُفتتح لانج لانج، الأكثر شهرة في عالم الموسيقى الكلاسيكية، الدورة الأولى من مهرجان "صدى الأهرامات"، الذي يحمل شعار "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات"، بحفل استثنائي يجمع بين الشاعرية والانطباعية (فرانز ليست، فردريك شوبان، كلود ديبوسي) والمهارة التقنية الفائقة في كونشيرتو جريج للبيانو والأوركسترا، بمصاحبة الأوركسترا الملكي البريطاني بقيادة بن بالمر.

وعبر لانج لانج عن سعادته بالعزف في حفل الافتتاح، قائلاً: "شكراً مصر على استضافتي.. العزف تحت الأهرامات حلم بالنسبة لي، وهو الآن يتحقق."