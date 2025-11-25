 انتخابات النواب 2025.. الداخلية تضبط 4 وقائع رشاوى انتخابية وتلقي القبض على 9 متهمين خلال اليوم الأول - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 1:39 ص القاهرة
انتخابات النواب 2025.. الداخلية تضبط 4 وقائع رشاوى انتخابية وتلقي القبض على 9 متهمين خلال اليوم الأول


نشر في: الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 - 12:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 - 12:04 ص

 

تمكنت الأجهزة الأمنية والخدمات المعنية بتأمين العملية الانتخابية من ضبط 4 وقائع رشاوى انتخابية خلال اليوم الأول للتصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وألقت القبض على 9 متهمين متورطين فيها.

وفي القاهرة، ضبطت الأجهزة الأمنية الشخص الظاهر في مقطع فيديو متداول على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم داخل إحدى وسائل المواصلات بتوزيع كروت خاصة بأحد المرشحين وتوجيه المواطنين للإدلاء بأصواتهم مقابل مبالغ مالية، بدائرة قسم شرطة أول السلام.

وفي دمياط، ضبطت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة كفر سعد شخصين بمحيط الدائرة، بعد أن تبين قيامهما بجمع عدد من بطاقات الرقم القومي للمواطنين وحيازتهما مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وفي القليوبية، تمكنت الأجهزة من ضبط شخصين مقيمين بالمحافظة في إحدى الشوارع المحيطة بإحدى اللجان، وبحوزتهما كروت دعاية انتخابية لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم للتصويت لصالح المرشح.

وفي الغربية، ضبطت الخدمات الأمنية 4 أشخاص بمحيط دائرة انتخابية بمركز قطور، وبحوزتهم مبالغ مالية كان الهدف منها توزيعها على المواطنين للتصويت لصالح مرشح معين.

