اقتحم الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وحاصر منزلا فلسطينيا، وسط مواجهات مع السكان.

وقالت إذاعة "صوت فلسطين" (حكومية) إن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية ويحاصر منزلا في المنطقة الغربية من نابلس.

وأشارت إلى "اندلاع اشتباكات مسلحة عقب اكتشاف قوات خاصة (إسرائيلية)" بالمدينة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، عن اشتباك في نابلس بين الجيش وفلسطينيين "في إطار نشاط لقوات الجيش الإسرائيلي ووحدة اليمام والشاباك (جهاز الأمن العام) لإحباط الإرهاب"، على حد تعبيره.

ووفق الإذاعة الفلسطينية، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين والجيش في المنطقة الشرقية من نابلس، دون الحديث عن وقوع إصابات.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن "آليات عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة والقنابل الضوئية والصوتية والغاز السام والمدمع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، وسمع دوي انفجارات في المنطقة".

وتأتي هذه التطورات في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من عامين، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 1080 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا و500 شخص، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وفي 10 أكتوبر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، منهيا إبادة إسرائيلية خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب.​​​​​​​