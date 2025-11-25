الوفد الثالث من الملحقين الدبلوماسيين يزور ستديوهات ماسبيرو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبل الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الوفد الثالث من الملحقين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، وذلك عقب تلقيهم محاضرات التدريب على الإلقاء وعقد الحوارات والتحدّث في المؤتمرات الصحفية.

وكان الملحقون الدبلوماسيون الجدد قد زاروا عددًا من الاستديوهات الإذاعية والتليفزيونية، وأشادوا بأداء أكاديمية ماسبيرو، وبالتعاون بين الأكاديمية ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية.

وحضر اللقاء رئيس أكاديمية ماسبيرو الدكتور حازم أبو السعود، والرئيس الأسبق لشبكة القرآن الكريم الدكتور حسن مدني، والمحاضر في جامعة شرق لندن بالعاصمة الإدارية الجديدة أحمد عبد الله.