سرايا القدس تعلن العثور على جثة أحد الأسرى الإسرائيليين

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لـ "الجهاد الإسلامي"، العثور على جثة أحد الأسرى الإسرائيليين خلال عمليات البحث في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.

وقالت السرايا في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "عثرنا اليوم على جثة أحد أسرى العدو خلال عمليات البحث والحفر في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الصهيوني وسط قطاع غزة".

هذا وشهد قطاع غزة اليوم الإثنين، تصعيدا جديدا من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث أودى القصف الجوي والطائرات المسيرة بحياة عدة مواطنين وأصاب آخرين.

وأعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد مواطن بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، فيما أفاد الدفاع المدني عن استشهاد آخر برصاص الجيش في حي التفاح شرق مدينة غزة.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون بنيران مسيرة إسرائيلية شرق خان يونس، بالإضافة إلى مقتل وجرح آخرين في قصف مماثل على بني سهيلا جنوب القطاع، ما يعكس استمرار الخروقات والهجمات على المدنيين في مختلف مناطق القطاع.

ويواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، محاولا التنصل من الالتزام واستئناف عمليات القصف على المدنيين.

وفي اليوم الـ45 منذ بدء الاتفاق، شن سلاح الجو الإسرائيلي عشر غارات جوية داخل الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس، إلى جانب عمليات نسف وقصف مدفعي شرقي رفح وإطلاق نار من آليات عسكرية على مناطق متفرقة.

كما استهدفت الغارات والقصف المدفعي منطقة التعليم في بيت لاهيا شمالي القطاع، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن الاحتلال ارتكب 497 خرقا موثقا للاتفاق منذ بدايته، مخلفا 342 شهيدا من المدنيين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، إضافة إلى 875 مصابا، فيما اعتقل 35 مواطنا خلال عمليات التوغل والاقتحام.