نفاد تذاكر مباراة الجيش الملكي  والأهلي في دوري الأبطال

نفدت تذاكر مباراة الجيش الملكي المغربي والأهلي المصري في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتلقي الفريقان يوم الجمعة المقبل على ملعب مولاي الحسن في العاصمة الرباط، حيث يعول الجيش الملكي على دعم جماهيره من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وتعويض خسارته في الجولة الأولى ضد يانج أفريكانز التنزاني بملعب الأخير.

وأشارت صحيفة "البطولة" المغربية إلى أن تذاكر المباراة نفدت بعد أقل من 10 ساعات فقط على طرحها للبيع، ما يعكس الإقبال الجماهيري الكبير على حضور المباراة.

وأوضحت الصحيفة أن المباراة ستلعب بسعة ممتلئة للملعب باستثناء الجهة المخصصة لجماهير النادي الأهلي.

وبحسب ذات المصدر فقد كانت هناك كثافة كبيرة في عملية طلب التذاكر إذ شهدت منصة البيع وجود أكثر من 641 ألف شخص يرغبون في الحصول على تذاكر للمباراة.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الجولة الأولى على شبيبة القبائل الجزائري برباعية مقابل هدف.