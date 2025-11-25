فلسطين: إسرائيل تقتل طفلين يوميا منذ وقف إطلاق النار في غزة

قالت فلسطين، الاثنين، إن إسرائيل تقتل طفلين فلسطينيين يوميا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، مطالبة باحترام الاتفاق وصونه بشكل كامل.

جاء ذلك في كلمة للمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.

وقال منصور: "لا يمكن لشيء أن يبرّر قتل أو إصابة 1000 مواطن في غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار (10 أكتوبر الماضي)، ولا شيء يبرر أنه ومنذ وقف إطلاق النار كل يوم يقتل طفلين فلسطينيين من قبل إسرائيل".

وتابع أنه "لا مبرر أيضا لأن يهرب ناجون من إبادة جماعية من الموت والمعاناة كل يوم، ولا مبرر لأن تواجه الأسر المشردة الشتاء الصعب في خيام أغرقتها مياه الأمطار".

وأضاف أنه "في كل منعطف كان على الإدارة الأمريكية أن تتدخل -وغالبا على أعلى المستويات- لمنع انهيار وقف إطلاق النار كليا، والوسطاء: الولايات المتحدة، مصر، قطر وتركيا، بدل التركيز على اليوم التالي، بات عليهم أن يتعاملوا مع أزمة تلو الأخرى".

واعتبر منصور أن ما يجري "محاولة (إسرائيلية) متعمدة لمنعنا جميعا من المضي قدما نحو الحياة ونحو الحرية ونحو السلام".

وقال إن فلسطين قبلت خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كوسيلة لإنهاء الحرب "رغم معرفتها بنوايا إسرائيل: التهجير القسري، واستمرار الاحتلال، والسعي لانهيار وقف إطلاق النار"، موضحا أن تل أبيب "تواصل الأشياء التي رفضتها خطة ترامب: التهجير القسري والاحتلال والضم".

ومضى منصور قائلا إن إسرائيل تحاول تحقيق هدفها بإنهاء وقف إطلاق النار "من خلال تأخير دخول المساعدات واستئناف هجماتها والمهم تكريس الخط الأصفر وتخطيه والتوغل في غزة".

وأكد على ضرورة "وقف الهجمات الإسرائيلية بالضفة والقدس من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ومنع سياسة التهجير والاقتلاع المجتمعات المحلية واستعمار الأرض".

ومتطرقا إلى حديث مجلس الأمن الدولي عن الأسرى الإسرائيليين بغزة، قال منصور إنه "لا تفسير لعدم إظهار المجلس مزيدا من الاهتمام بمعاناة الفلسطينيين الذين يعتقلون بالآلاف، غالبا دون توضيح أو مبرر ويخضعون لأسوء أشكال الاعتداء".

وتابع أنه "عندما تم تسريب مقطع فيديو لقيام السجانين الإسرائيليين باغتصاب سجين فلسطيني (بمعسكر سدي تيمان جنوبي إسرائيل)، كانت الفضيحة في إسرائيل لتسريب الفيديو وليس لعملية الاغتصاب نفسها، بل إن هناك من يعتبر السجانين أبطالا ويشيد بهم على الفعل المروع".

وأشار منصور إلى أن "100 أسير فلسطيني ماتوا في الاحتجاز الإسرائيلي خلال سنتين: قتلوا أو تركوا ليموتوا بالإهمال والتجويع".

وشدد على أن "الأمن يجب أن يكون مشتركا ليكون مستداما"، مضيفا: "نريد احترام وقف إطلاق النار من الجميع وأن يكون دائما، وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل".

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بين إسرائيل وحماس، إبادة جماعية بدأتها تل أبيب في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد، وأكثر من 170 ألف جريح.

بينما أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين عن استشهاد أكثر من 1080 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا و500 شخص، خلال نفس الفترة، وفق مصادر رسمية فلسطينية.