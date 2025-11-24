حازم إمام يكشف الطريقة الأمثل لاستغلال شيكو بانزا في الزمالك

صرّح حازم إمام، المدرب المساعد السابق لنادي الزمالك، أن اللاعب الأنجولي شيكوبانزا يمتلك طريقة لعب خاصة ويمكن أن يكون مفيدًا للفريق، لكنه لا يُفضل أن يبدأ المباريات بشكل اساسي، مؤكدًا أنه يحب المساحات وسريع جدًا.

وقال حازم إمام، في تصريحات خاصة لراديو “صوت الزمالك” مع الإعلامي أحمد دويدار: “شيكو بانزا ورقة رابحة على مقاعد البدلاء، وتحتاجه بشكل أكبر في الشوط الثاني بسبب المساحات، وهو يلعب في منتخب أنجولا كمهاجم وهمي مثل خالد قمر وكاسونجو في الاتحاد السكندري، ويمكن استغلاله في تلك النقطة.”

وأضاف: "شيكوبانزا لاعب جيد ويجب أن نستغل نقاط قوته في بعض المواقف المعينة، يحب المساحات لكنه ممكن يسرح في الملعب أحيانًا".

واختتم: "مباراة الجونة، تعادلنا في الدقيقة الأخيرة، شيكو ساب مكانه وحمدي غطى مكانه، وهذا تسبب في الهدف، لذلك ممكن استخدامه في مكان لا يتطلب منه الدفاع بشكل كبير، وفيريرا استبعده من المباراة التالية".