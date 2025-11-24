الجيزة تعلن تفاصيل استبدال التوك توك: خطوة طوعية وتدريجية بسيارات حضارية وتمويلات ميسرة

أكد محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، أن خطة استبدال مركبات التوك توك تتم بشكل طوعي وتدريجي، موضحًا أن المحافظة أجرت اجتماعات ودراسات متأنية لضمان عدم حدوث أي تأثير سلبي على المواطنين وقائدي المركبات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، مساء الاثنين، أن منظومة الاستبدال لم يُعلن عنها إلا بعد اكتمالها والانتهاء من اللائحة المنظمة للملف.

وأوضح أن هناك نوعين من طالبي المركبات الجديدة: من يرغب في الشراء نقدًا أو بالتقسيط؛ فالراغب في السداد النقدي يبيع التوك توك الخاص به أولًا ثم يتوجه إلى الشركة لاستكمال إجراءات شراء المركبة. وفي المقابل، جرى التنسيق مع جهات التمويل من شركات وبنوك، وفقًا لتعليمات الدولة، لتقديم قروض بشروط ميسرة من حيث سعر الفائدة والضمانات للراغبين في التقسيط.

وبشأن التخلص من التوك توك القديم، أكد مرعي أن هناك عددًا كبيرًا من التجار والجهات المستعدة لشراء هذه المركبات بأسعار تنافسية.

وأشار إلى أن سعر السيارة الجديدة يبلغ 200 ألف جنيه، مضيفًا: «تم الاتفاق بين المحافظة والشركة الموردة على أن يسترد المواطن 10 آلاف جنيه بعد إنهاء إجراءات الترخيص، إلى جانب 1000 جنيه مساهمة في تكلفة ترخيص السيارة».

وتبدأ محافظة الجيزة تنفيذ خطة شاملة لاستبدال التوك توك بسيارات حضارية صغيرة، ضمن جهود تطوير منظومة النقل الخفيف وتحسين الانضباط المروري وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتهدف الخطوة إلى توفير بدائل عملية وآمنة تسهّل الحركة في الشوارع الضيقة، وتحدّ من المخالفات، مع الحفاظ على المظهر الحضاري للطرق.

والمركبة الجديدة عبارة عن سيارة صغيرة تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، ويصل مداها إلى 550 كيلومترًا بخزان واحد، وقد جرى ترخيصها رسميًا كسيارة أجرة، وتتميز بسهولة التنقل داخل المدن، إلى جانب مستوى أمان أعلى مقارنة بالتوكتوك التقليدي.