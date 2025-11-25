ألمانيا تنصح رعاياها بشدة بعدم السفر إلى فنزويلا بسبب توتر الوضع بالبلاد

في ظل تفاقم الوضع الأمني في منطقة الكاريبي وتحذير الولايات المتحدة للطيران المدني، نصحت وزارة الخارجية الألمانية الرعايا الألمان بشدة بعدم السفر إلى فنزويلا.

وقالت الوزارة في التحذير المنشور على موقعها الإلكتروني إن الوضع في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية متوتر وقد يزداد سوءًا في أي لحظة.

وتقوم القوات الأمريكية حاليًا بحشد قواتها في منطقة الكاريبي. كما قامت هذه القوات من الجو بتدمير العديد من القوارب بدعوى تورطها في تهريب المخدرات، قبالة سواحل أمريكا اللاتينية. ووفقًا للمعلومات الأمريكية، قُتل في هذه العمليات أكثر من 80 شخصًا. وبعد تحذير هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية من مخاطر محتملة، أوقفت عدة شركات طيران رحلاتها من وإلى فنزويلا.

كما حذرت وزارة الخارجية الألمانية الرعايا الألمان من احتمال مواجهة حواجز طرق وتفتيشات شرطية، إضافة إلى احتمال فرض قيود على شبكات الهواتف المحمولة وخدمة الإنترنت. كما أشارت إلى وقوع حالات متكررة لاعتقال مواطنين ألمان وآخرين من دول الاتحاد الأوروبي في فنزويلا بتهمة دعم الإرهاب.

كانت الحكومة الأمريكية أعلنت اليوم تصنيف جماعة "كارتل دي لوس سوليس" (كارتل الشمس) في فنزويلا كمنظمة إرهابية أجنبية، بدعوى تورطها في تجارة المخدرات. وتتهم وزارة الخارجية الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقيادة هذه الشبكة. وتعتقد السلطات الأمريكية أن هذا الكيان عبارة عن "شبكة إجرامية" تضم ضباطًا من القوات المسلحة الفنزويلية. لكن خبراء الأمن يختلفون حول ما إذا كان هذا الكارتل موجودًا أصلًا كتنظيم هرمي حقيقي.

وفي المقابل، وصفت كاراكاس تصنيف هذه المجموعة كمنظمة إرهابية بأنه "مهزلة سخيفة"، وأنكرت وجود أي كارتل بهذا الاسم. وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية إن الأمر مجرد "كذبة دنيئة ومخزية" تهدف إلى تبرير تدخل عسكري ضد فنزويلا. وبينما تعلن الحكومة الأمريكية من الناحية الرسمية أن تدخلها في المنطقة لمكافحة عصابات المخدرات، تتهم فنزويلا واشنطن بالسعي إلى الإطاحة بنظام الحكم القائم في الدولة الغنية بالنفط.