ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية القبض على شخص متهم بتقديم رشاوى انتخابية لصالح أحد المرشحين بمدينة المحلة.

وتمكنت الخدمات الأمنية المكلّفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة أول المحلة من ضبط المتهم في محيط الدائرة، وبحوزته بطاقات شخصية ومبالغ مالية، كان يستعد لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على لجانهم الانتخابية للتصويت لصالح المرشح.

ويأتي ذلك في إطار متابعة سير العملية الانتخابية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة، تضم 73 دائرة انتخابية يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحًا على 141 مقعدًا، بالإضافة إلى مقاعد القوائم في قطاعي القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، وشرق الدلتا.

وتشمل محافظات المرحلة الثانية: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وشمال سيناء، عبر 5287 لجنة فرعية موزعة على الدوائر المختلفة.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الداخل نحو 34 مليون مواطن، فيما خُصص 142 مقعدًا لنظام القائمة في القطاعين المشار إليهما، حيث تخوض المنافسة قائمة واحدة هي «القائمة الوطنية من أجل مصر».