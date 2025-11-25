إيقاف جلسة محاكمة نتنياهو بعد حصوله على ملف سري

أفادت وكالة «سما» الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم إيقاف جلسة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد حصوله على ملف سري.

وبحسب «سما»، فقد حصل نتنياهو، في إطار محاكمته بقضايا الفساد، على موافقة قضائية يوم الاثنين الماضي لتقصير مدة استجوابه، مبررًا طلبه بارتباطه بلقاء سياسي.

وتركزت جلسة المحاكمة على «الملف 4000»، الذي يواجه فيه نتنياهو اتهامات بمنح تسهيلات لشاؤول إلوفيتش، المالك السابق لموقع «واللا» العبري ومسؤول شركة «بيزك» للاتصالات، مقابل الحصول على دعم إعلامي.

وردًا على الاتهامات، قال نتنياهو أمام المحكمة: «أعترف بأهمية التغطية الإعلامية، لكنني أرفض الصورة المشوهة المقدمة ضدي».

وبناءً على طلبه، خُفِّضت مدة الجلسة من ست ساعات إلى ساعتين فقط، حيث كان من المقرر أن تبدأ في العاشرة صباحًا وتنتهي عند الثانية عشرة ظهرًا.

ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها نتنياهو على تسهيلات قضائية؛ فالأسبوع الماضي أُلغيت إحدى جلسات محاكمته بسبب «ظروف أمنية» ادّعاها، قبل أن يظهر لاحقًا في زيارة للمنطقة العازلة جنوب سوريا، التي وصفتها السلطات السورية بأنها «غير قانونية».