وزير الخارجية الألماني يحذر من اتخاذ قرارات تُضعف قدرة أوكرانيا على الدفاع

حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، من اتخاذ مسارات خاطئة في المفاوضات الجارية حول خطة السلام الأمريكية الخاصة بأوكرانيا.

وخلال لقاء مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في برلين، قال فاديفول، اليوم الثلاثاء إنه لا ينبغي اتخاذ قرارات من شأنها أن تُضعف قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، أو تُعطي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "دعوة مفتوحة للتخطيط للهجوم التالي، كما لا ينبغي اتخاذ قرارات تمسّ سيادة الاتحاد الأوروبي أو حلف (شمال الأطلسي) الناتو".

وجدد وزير الخارجية الألماني، مطالبته للرئيس الروسي بوتين بوقف إطلاق النار وإبداء الاستعداد للتفاوض، ورأى أنه بعد استبعاد القضايا التي تخصّ الناتو وأوروبا والاتحاد الأوروبي من المفاوضات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا في الوقت الحالي، فإنه يجب مناقشة هذه القضايا مستقبلًا "بالطبع مع الأوروبيين".

وردا على سؤال عمّا إذا كان قد حان الوقت ليتحدث ليس فقط الأمريكيون، بل أيضًا المستشار الألماني فريدريش ميرتس أو الأوروبيون مباشرة مع بوتين لدفعه نحو التفاوض، أجاب الوزير المنتمي إلى حزب ميرتس، المسيحي الديمقراطي، بقوله: "على روسيا أن توقف القتل وإطلاق النار. وعندها سنكون بالتأكيد مستعدين للحديث معًا".

وأضاف فاديفول، أن بوتين يرسل مزيدًا من الجنود إلى معارك جديدة ويُضحي بجيل كامل من الجنود الشباب.

وتابع: "إذا تم التوقف عن هذا، وإذا أصبحت روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا على قدم المساواة، فإننا بالتأكيد سنكون مستعدين في أي وقت لإجراء محادثات".