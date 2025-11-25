سمير فرج: الرئيس السيسي منح المصريين ثقة في الانتخابات وحفزهم للمشاركة فيها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الخبير الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، إنّ هناك التزامًا وانضباطًا أمام اللجان مع بدء عمليات التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.

وخلال مقابلة مع قناة «صدى البلد»، عبر فرج عن سعادته بممارسة حقه الانتخابي، وناشد أولئك الذين لم يذهبوا للجان الاقتراع حتى الآن، بممارسة حقهم الانتخابي.

وأوضح أن حجم المشاركة السياسية من معايير الحكم على مدى تقدم الدول ووعي الشعوب.

ولفت إلى أن نسبة الشباب المشاركة في انتخابات النواب جيدة، في ظل الأجواء الرائعة على منصات التواصل الاجتماعي ما ساهم في تحفيز الشباب للمشاركة.

وأوضح أنّ بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص المرحلة الأولى من الانتخابات منح ثقة للشعب المصري وحفزهم للمشاركة.

ولفت إلى أن البرلمان المقبل تنتظره اتفاقيات دولية للتصديق عليها ومناقشة قوانين هامة.