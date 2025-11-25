 سمير فرج: الرئيس السيسي منح المصريين ثقة في الانتخابات وحفزهم للمشاركة فيها - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 3:45 م القاهرة
سمير فرج: الرئيس السيسي منح المصريين ثقة في الانتخابات وحفزهم للمشاركة فيها


نشر في: الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 - 3:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 - 3:40 م

قال الخبير الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، إنّ هناك التزامًا وانضباطًا أمام اللجان مع بدء عمليات التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.

وخلال مقابلة مع قناة «صدى البلد»، عبر فرج عن سعادته بممارسة حقه الانتخابي، وناشد أولئك الذين لم يذهبوا للجان الاقتراع حتى الآن، بممارسة حقهم الانتخابي.

وأوضح أن حجم المشاركة السياسية من معايير الحكم على مدى تقدم الدول ووعي الشعوب.

ولفت إلى أن نسبة الشباب المشاركة في انتخابات النواب جيدة، في ظل الأجواء الرائعة على منصات التواصل الاجتماعي ما ساهم في تحفيز الشباب للمشاركة.

وأوضح أنّ بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص المرحلة الأولى من الانتخابات منح ثقة للشعب المصري وحفزهم للمشاركة.

ولفت إلى أن البرلمان المقبل تنتظره اتفاقيات دولية للتصديق عليها ومناقشة قوانين هامة.


