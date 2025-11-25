مندوب فلسطين بالجامعة العربية يبحث مع السفير حسام زكي تطورات القضية الفلسطينية

التقى السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية، مع السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وقد جرى خلال اللقاء بحث التطورات الخاصة باستمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين.

وتطرق الاجتماع إلى آليات تنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والوزاري، لحماية الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة من جرائم الاحتلال وسياساته وممارساته غير القانونية، بالإضافة إلى إستدامة الدور الرئيسي لجامعة الدول العربية، كمنظومة عمل عربي مشترك، في دعم ثوابت القضية الفلسطينية وضرورة إتخاذ موقف عربي موحد إزاء تطورات القضية على المستوى الدولي.