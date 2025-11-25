ضبط المتهمين بالتهجم على مسكن شخص وأسرته لخلافات الجيرة بالشرقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على المتهمين بالتهجم على مسكن شخص وأسرته بسبب خلافات الجيرة في الشرقية.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله تهجم أشخاص على مسكن شخص وأسرته بالشرقية.

وتبيّن من فحص الواقعة، عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد الشاكي (مقيم بمنطقة كفر صقر بالشرقية)، وباستدعائه حضرت والدته، وقررت تعذر حضور نجلها لتواجده بعمله خارج المحافظة.

كما أقرت بتضررها من قيام (4 أشخاص، و5 سيدات – مقيمين بالمنطقة) بالتعدي عليها ونجلها بالضرب باستخدام عصيّ خشبية، وإلقاء حجارة على مسكنهم، لخلافات بينهم حول الجيرة الزراعية.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقهم، وبحوزتهم (2 عصا خشبية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيق.