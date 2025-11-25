 القسام تعلن تسليم جثمان أسير إسرائيلي: الرابعة بتوقيت غزة - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 2:26 م القاهرة
القسام تعلن تسليم جثمان أسير إسرائيلي: الرابعة بتوقيت غزة

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 - 1:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 - 1:48 م

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها تعتزم تسليم جثة أسير إسرائيلي اليوم الثلاثاء.

وقالت القسام، عبر حسابها على منصة تليجرام: «في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم سرايا القدس وكتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها وسط قطاع غزة عند الساعة 4 مساء بتوقيت غزة».

وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد أعلنت أمس الاثنين، العثور على جثة أحد أسرى الاحتلال.

وأضافت أن العثور على الجثة جاء خلال عمليات البحث والحفر في المناطق التي كان يسيطر عليها جيش الاحتلال وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إعلان حركة الجهاد الإسلامي العثور على رفات أحد الأسرى في غزة وتأخير تسليمها يمثل خرقًا للاتفاق.

