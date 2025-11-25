أحمد موسى يطالب بالتحقيق في واقعتي المنوفية: مش عايزين نائب جاي بفلوسه

عبر الإعلامي أحمد موسى، عن استيائه من استمرار ظاهرة «المال السياسي» خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وذلك في أعقاب جهود وزارة الداخلية التي أسفرت عن رصد واقعتي تجاوز وضبط القائمين عليهما، بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، عقب فيديو النائب أحمد البرلسي.

وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «بعد التحركات الأمنية والكشف عن عمليات دفع فلوس وجمع بطاقات.. وتصوير الورق وحده جريمة، الهيئة الوطنية للانتخابات يجب أن تقول لنا: هل كل هذا صحيح أم لا؟ أين الحقيقة؟ لكي يطمئن المواطن على صوته».

وشدد أن «الدولة كلها حريصة على ألا يصل نائب إلى البرلمان بالفلوس»، متابعا: «مش عايزين مرشح يجي في البرلمان جاي بفلوسه، أو إنه أدى ناس فلوس علشان ينتخبوه.. مش عايزين».

وشدد أن مصر تحتاج إلى «نائب بجد، جاء بإرادة شعبية حقيقية»، بدلا من أن يفاجأوا بنائب لا يعرفون عنه شيئا.

وعرض مقطع فيديو لمرشح يشتكي من تعرضه «للدفع وتمزيق بدلته واحتجازه» داخل مدرسة «محمد السيد الشنواني» بقرية مليج، بالمنوفية.

وعلق على الفيديو، قائلا: «مرشح يشتكي أنه جاء ليرصد فوقعت مشاجرة وتم تمزيق بدلته، هل هذه جريمة انتخابية؟ الإجابة لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، من الذي احتجزه، كل هذا لابد أن يخضع للتحقيقات ويتم اتخاذ قرارات».

كما استعرض مقطع فيديو يُظهر تجمعا من المواطنين، رجالا ونساء وأطفالا، حول سيارة في منطقة الباجور، بمحافظة المنوفية يتم خلالها توزيع أموال، كما يُقال، متسائلا: «هل يوزعون أموالا أم لا؟ يجب أن نعرف لمن تتبع هذه السيارة، ومن الذي يدفع الأموال كما قيل».

واختتم: «هذه الوقائع لابد أن تخضع للهيئة الوطنية للانتخابات بمنتهى الشفافية أمام الرأي العام، ولو تطلب الأمر إعادة الانتخابات في أي لجنة، فلنعِدها.. هذا لا يليق أبدًا، لابد أن نتحرك ونتخذ إجراءات تجاه أي واقعة تؤدي إلى مشكلة انتخابية.. وكلنا ثقة في الهيئة الوطنية للانتخابات، فلا أحد يريد التساهل مع أي جريمة انتخابية، حتى لو تطلب الأمر إعادة مرحلة بالكامل».