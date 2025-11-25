قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الثلاثاء سيشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، مع احتمالية سقوط أمطار في مناطق البحر الأحمر وسيناء، بينما تكون الفرص قليلة في باقي المحافظات.

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة" على قناة النهار، أمس الاثنين، أن انخفاض درجات الحرارة سيكون ملموسًا خاصة في المحافظات الشمالية خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى أن معظم الكتل الهوائية قادمة من جنوب أوروبا.

وأشارت "غانم" إلى توقع الأرصاد الجوية لطقس الأيام المقبلة حتى بداية الأسبوع، بأن يتراوح متوسط درجة الحرارة خلال النهار في القاهرة الكبرى بين 25ْ و27ْ درجة مئوية، بينما ستكون الحرارة ليلاً أكثر برودة، لتصل بين ْ16 و17ْ درجة، مع تباين في المدن الجديدة التي ستسجل متوسط حرارة ليلي بين 14ْ و15ْ درجة مئوية.

وتابعت "غانم" أن محافظات السواحل الشمالية، ستسجل درجات الحرارة العظمى نهارًا بين 23ْ و24ْدرجة، بينما ليلاً بين 15ْ و16ْ درجة، وتسجل بعض مناطق وسط سيناء أقل درجات حرارة، في حين ستشهد محافظات الصعيد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة الليلية حتى بداية الأسبوع المقبل.

وشددت "غانم" على من ضرورة ارتداء ملابس خريفية وشتوية خفيفة خلال النهار مع انخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الأسبوع الأول من ديسمبر سيشهد استمرار انخفاض الحرارة وتصل لأقل من 25 درجة مئوية نهارًا.