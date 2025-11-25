قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعد «أكثر من استجاب» لنبض الشارع، وأطلق مفهوم «الجمهورية الجديدة» ودعا إلى أن تكون «جمهورية مختلفة».

جاء ذلك خلال لقاء مع الكاتب الصحفي حمدي رزق، عبر فضائية «صدى البلد» الذي طالب بتنفيذ «سقف كلام الرئيس السيسي» وإلغاء الانتخابات بالكامل إذا اقتضت الحاجة، لضمان إجراء عملية «تشرف هذا الوطن».

وأضاف «القصاص» أن الجميع مشغولون بهذا الأمر، وليس لنا مصلحة سوى مصلحة هذا الوطن؛ لأن «ليس لنا وطن آخر غير مصر»، متابعا: «الجمهورية الجديدة يجب أن يكون فيها المواطن ممثلا، وتتحقق فيها مشاركته، والرئيس عبد الفتاح السيسي يشيد طوال الوقت بوعي المواطن المصري العظيم».

وأشاد بدوره بوعي المواطن المصري الذي حمى البلاد من التفكك، قائلا: «كان من الممكن أن تتفكك هذه البلد كما حدث في دول جوار، لكن الشعب المصري كان الضامن».

ورفض الربط بين الأمية والجهل السياسي، مستشهدًا بآبائنا وأجدادنا الذين كان بينهم أميون لكنهم امتلكوا «وعيا هائلا»، معلقا: «البلد تستحق أفضل من ده، يجب أن نفتح المجال لنقاش عام حقيقي، لكن لازم يبقى عندنا حياة سياسية مينفعش يفضل هذا الفراغ».

وأوضح أن الأحزاب «الكلاسيكية»، مثل الوفد والتجمع والحزب الناصري، «ذهبت» مع الحزب الوطني بعد عام 2010 و «لم تعد وتتكيف مع المتغيرات».

وأضاف أن الأحزاب الجديدة التي ظهرت على الساحة جاءت «على عجل، وبصراحة، منها أحزاب في مرحلة الحضانة»، عبارة عن مسئولين سابقين تحولوا لممارسة السياسة بعد تقاعدهم وبلوغهم سن المعاش، دون أن يكون لهم رصيد سياسي سابق.

ورأى أن التجربة الحزبية في مصر «كلها في الحضانة»، مشيرا إلى أن حقبة الستينيات، شهدت وجود سياسيين رغم غياب التجربة السياسية الحزبية.