شدد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لهيئة الوطنية للانتخابات، على أن مندوب المرشحين في انتخابات مجلس النواب لا يحق لهم حضور فرز الأصوات واستلام محاضر الحصر العددي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة مجريات العملية في ختام اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وقال إن «الحضور مقتصر على المرشح نفسه، أو كل من لديه توكيل صادر من الشهر العقاري يسمح بالتواجد لحضور الفرز واستلام محاضر الحصر العددي».

وأوضح أن دور المندوب يستمر فقط أيام الاقتراع، وينتهي بحلول التاسعة مساء، أو مع نهاية خروج آخر ناخب من اللجنة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق صناديق الاقتراع في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، مع استمرار عمل اللجان الانتخابية التي لايزال بها عدد من الناخبين، لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.

فيما بدأت اللجان التي أنهت أعمالها، في فرز بطاقات الاقتراع وذلك داخل مقار اللجان الفرعية، تمهيدًا لإعلان الحصر العددي المفصل بعد انتهاء أعمال الفرز.

وجرت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، وتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحًا وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.