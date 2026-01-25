تقرير إعلامي: يساري كولومبي يتصدر استطلاعا للرأي بنسبة دعم تصل إلى 34%

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهر استطلاع أجرته شركة جوارومو واي إيكوأناليتيكا، ونشرته صحيفة "إل تيمبو"، أن السيناتور الكولومبي اليساري إيفان سيبيدا سيحصل على 6ر33% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام، وفق نوايا الناخبين الحالية.

وأظهر استطلاع الرأي حصول المرشح اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييلا بدعم 2ر18%، فيما حصلت بالوما فالنسيا من حزب "سينترو ديموقراتيكو" بدعم 9ر6% من الأصوات، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي حال حدوث جولة إعادة محتملة بين سيبيدا ودي لا إسبرييلا، فإن 4ر39% من الناخبين سيصوتون لصالح سيبيدا مقابل 9ر33% لصالح دي لا إسبرييلا.

وفي حالة حدوث جولة الإعادة، أفاد 7ر26% من الناخبين إنهم لن يصوتوا لأي منهما.