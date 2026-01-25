تقرير إعلامي: يساري كولومبي يتصدر استطلاعا للرأي بنسبة دعم تصل إلى 34%

أظهر استطلاع أجرته شركة جوارومو واي إيكوأناليتيكا، ونشرته صحيفة "إل تيمبو"، أن السيناتور الكولومبي اليساري إيفان سيبيدا سيحصل على 6ر33% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام، وفق نوايا الناخبين الحالية.
وأظهر استطلاع الرأي حصول المرشح اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييلا بدعم 2ر18%، فيما حصلت بالوما فالنسيا من حزب "سينترو ديموقراتيكو" بدعم 9ر6% من الأصوات، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
وفي حال حدوث جولة إعادة محتملة بين سيبيدا ودي لا إسبرييلا، فإن 4ر39% من الناخبين سيصوتون لصالح سيبيدا مقابل 9ر33% لصالح دي لا إسبرييلا.
وفي حالة حدوث جولة الإعادة، أفاد 7ر26% من الناخبين إنهم لن يصوتوا لأي منهما.