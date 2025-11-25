أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن العلاقات بين مصر والصين تمثل شراكة استراتيجية ممتدة عبر سنوات طويلة، تجسدها الرؤية الموحدة التي تجمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ، ما يعزز مسار التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وقال جمال الدين، خلال مؤتمر التعاون الاقتصادي والتجاري بين جيانجسو ومصر، إن الفترة الحالية شهدت نهضة توعوية غير مسبوقة في مستوى الثقة المتبادلة، تُرجمت إلى خطوات عملية ورؤية مشتركة من خلال مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030، ما جعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واحدة من أهم منصات التعاون المصري الصيني.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية تضم اليوم 200 شركة صينية تعمل داخل قطاعات متنوعة، إلى جانب استثمارات لوجستية بقيمة 3 مليارات دولار، وتوسعات جديدة تصل إلى 3 ملايين متر مربع. كما شهد التعاون تطورًا بارزًا في مجال الموانئ، خاصة الموانئ التي ستعمل ضمن نطاق مبادرة الحزام والطريق.

وأشار إلى أن الشركات الصينية في منطقة قنطرة غرب تنفذ 25 مشروعًا بإجمالي استثمارات تبلغ 700 مليون دولار، لافتًا إلى أن 80% من الاستثمارات بالمنطقة هي استثمارات أجنبية، و50% منها صينية، ما يعكس مكانة الصين كشريك رئيسي في تنمية المنطقة الاقتصادية.

وكشف جمال الدين عن وجود صناعات واعدة سيتم الإعلان عنها قريبًا، تضاف إلى منظومة الإنتاج داخل المنطقة الاقتصادية بما يعزز قدرات التصنيع والتصدير.

وفي مجال تطوير البنية التحتية، أعلن أن 6.5 مليارات دولار جرى ضخها خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة الموانئ التابعة للهيئة، مؤكدًا أن عام 2025 يشهد أعلى قيمة استثمارات صينية تدخل المنطقة الاقتصادية خلال السنوات العشر الأخيرة، بما يمهد لمرحلة جديدة من النمو الصناعي والتجاري على ضفتي القناة.