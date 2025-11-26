بوروسيا دورتموند يفترس فياريال برباعية في دوري أبطال أوروبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استعاد بوروسيا دورتموند الألماني توازنه في مشواره بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز على ضيفه فياريال الإسباني بنتيجة 4-0، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

تعافى دورتموند بهذا الفوز من كبوة الخسارة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1 / 4، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، بينما بقى فياريال في المركز 33 برصيد نقطة واحدة بعدما تلقى خسارته الرابعة مقابل تعادل وحيد.

أنهى دورتموند الشوط الأول متقدما بهدف سيرهو جيراسي الذي استغل تعثر دفاع فياريال في التعامل مع ركلة ركنية وتمهيد بالرأس من آرون أنسليمينو.

وفي الشوط الثاني عانى فياريال من النقص العددي بعد طرد مدافعه الأرجنتيني خوان فويث في الدقيقة 52.

وبعدها بدقيقتين أضاع جيراسي ركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى فياريال، لترتد الكرة مجددا إلى المهاجم الغيني ليكملها في الشباك، ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 54.

وبعدها سجل كريم أديمي الهدف الثالث في الدقيقة 58 بعد تبادل رائع للكرة على حدود منطقة الجزاء، بينما أضاع فابيو سيلفا ركلة جزاء أخرى لدورتموند في الدقيقة 82.

لكن دانيال سفينسون أضاف الهدف الرابع لدورتموند بضربة رأس بعد عرضية متقنة من باسكال جروس في الدقيقة 95.

وسيلتقي دورتموند في الجولة القادمة أمام بودو جليمت النرويجي في ألمانيا، بينما يلعب فياريال ضد ضيفه كوبنهاجن الدنماركي.